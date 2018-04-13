В Госдепе США заявили о наличии доказательств применения режимом Асада химического оружия

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Хизер Нойерт: У США есть доказательства, что Сирия устроила химатаку

Хизер Нойерт: У США есть доказательства, что Сирия устроила химатаку

США располагают доказательствами того, что режим сирийского президента Башара Асада стоит за недавней химической атакой в Думе в Восточной Гуте, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы можем сказать, что сирийское правительство стояло за [химической] атакой [в Сирии]. Мы говорили об этом на днях", - сказала она на брифинге 13 апреля.

Нойерт добавила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибудут в Сирию в субботу для сбора доказательств.

Ранее в американской разведке сообщили, что в биологических образцах пострадавших в результате химического нападения в сирийской Думе обнаружили следы хлорного газа и нервно-паралитического вещества.

Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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