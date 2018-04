В Госдепе США заявили о наличии доказательств применения режимом Асада химического оружия

США располагают доказательствами того, что режим сирийского президента Башара Асада стоит за недавней химической атакой в Думе в Восточной Гуте, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы можем сказать, что сирийское правительство стояло за [химической] атакой [в Сирии]. Мы говорили об этом на днях", - сказала она на брифинге 13 апреля.

Нойерт добавила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия прибудут в Сирию в субботу для сбора доказательств.

MOMENTS AGO



State Department spokesperson Heather Nauert: “We can say that the Syrian government was behind [the Syrian chemical] attack. We talked about this the other day. The White House has addressed this as well.” pic.twitter.com/qBowS8ODKb