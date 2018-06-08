08 июня 2018, пятница

В Госдепе США призвали Россию вывести свои войска из Донбасса

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Хизер Нойерт
Фото: скриншот

Хизер Нойерт

Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса", – написала Нойерт в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе.

Напомним, что в ООН заявили, что с начала мая на Донбассе ухудшилась ситуация из-за использования минометов и тяжелой артиллерии.

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