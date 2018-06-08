В Госдепе США призвали Россию вывести свои войска из Донбасса

Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

"Май был самым кровавым месяцем в этом году для украинских солдат, защищавших свою страну от российской агрессии: десять убитых и 91 раненых. Соединенные Штаты поддерживают Украину и призывают Россию вывести свои войска из Донбасса", – написала Нойерт в своем Twitter.

May was the bloodiest month this year for Ukrainian soldiers defending their country against Russian aggression: ten killed and 91 wounded. The United States stands with #Ukraine and calls on #Russia to withdraw its forces from the Donbas. #Peace4Ukraine — Heather Nauert (@statedeptspox) 8 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял заявление по ситуации на Донбассе.

Напомним, что в ООН заявили, что с начала мая на Донбассе ухудшилась ситуация из-за использования минометов и тяжелой артиллерии.