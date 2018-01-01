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В Госдепе США назвали "дельной идеей" предложение блокировать российские суда

Сегодня, 18:03
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Российским судам могут закрыть вход в некоторые порты

Фото: International Maritime Organization - IMO

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и стран Восточного партнерства Джордж Кент назвал "дельной идеей" предложение блокировать российские суда из Азовского моря в ответ на агрессию России против Украины в Керченском проливе.

"Могу сослаться на немецких политиков, западные страны должны оговорить возможность блокировки российских судов в других морях. Это дельная  идея", - цитирует его заявление Громадське.

Кент отметил, что в ближайшее время министры иностранных дел стран НАТО должны обсудить вопрос введения новых санкций против РФ и проблему безопасности в Черном море.

Напомним, что соратница канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам из Азовского заходы в порты Европейского Союза и США.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

Сохранившие верность присяге. Что известно об украинских моряках, захваченных Россией

Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В 10 областях Украины вводят военное положение. Что это означает на практике? 10 карточек

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Реконструкция событий в Керченском проливе

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Теги:   Санкции против России Азовское море Госдеп Россия США

Спецтема   Военное положение в Украине

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