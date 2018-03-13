В Госдепе согласны с выводами британцев о возможной причастности РФ к отравлению Скрипаля

США согласны с информацией правительства Великобритании о том, Россия, вероятно, несет ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, говорится в заявлении главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, похоже, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", - говорится в заявлении.

Как отметил госдеп, "для такого рода нападений никогда небыло оправданий - покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства".

"Мы возмущены тем, что Россия, похоже, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии - и теперь и Великобритании - Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", - заявил Тиллерсон.

Он также подчеркнул, что для виновных, и исполнителей, и заказчиков, должны быть серьезные последствия.

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", - сказал госдеп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс осудила покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, но отказалась говорить о причастности Москвы к этому инциденту.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами британского парламента, заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля.

В МИД Британии также был вызван посол России для дачи объяснений касательно происхождения нервно-паралитического вещества, которым отравили Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия. Самый известный из них – газ зарин, который используется в химическом оружии.

В результате инцидента пострадал 21 человек, включая Скрипаля и его дочь.

Смотрите также

Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.