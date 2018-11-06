В Госдепе призвали наказать виновных в убийстве Гандзюк

США призывают привлечь к ответственности виновных в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом написала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на своей странице в Twitter.

Она выразила соболезнования родным и близким погибшей чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. К своей записи Нойерт добавила хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.

"США выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Те, кто ответственен за порядок и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к ответственности", - написала Нойерт.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив 6 ноября 2018 г.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Смотрите также

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство на статью "умышленное убийство".