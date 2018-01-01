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В Госдепе очертили сроки вступления Македонии в НАТО

Сегодня, 18:55
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Македония может стать членом НАТО до конца 2020 года

США рассчитывают, что Македония присоединится к НАТО в середине 2020 года, и к этому времени соглашение о переименовании должно быть полностью реализовано.

Об этом в интервью Reuters заявил заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

"Я не думаю, что нет оснований не полагать, что Северная Македония сможет стать 30-м членом НАТО уже через 18 месяцев", - сказал  он.

Он отметил, что НАТО уже пригласил Македонию присоединиться к альянсу, и этот процесс может быстро сдвинуться с места после имплементации соглашения о переименовании Македонии, которое еще предстоит ратифицировать парламентами Македонии и Греции.

Тем не менее представитель Госдепа США выразил озабоченность из-за "враждебного влияния" России как в Македонии, так и в других странах Западных Балкан - в Боснии, Сербии, Черногории, Албании и Косово. Он обвинил Россию в попытках подорвать европейские  и евроатлантические стремления стран Западных Балкан.

"Россия не может решить, что Македония может или не может сделать относительно отношений с европейскими и евроатлантическими институтами", - сказал Палмер.

Битва за Балканы. Греция и Македония стали новой ареной противостояния России и Запада

Напомним, в июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

После этого Североатлантический альянс официально пригласил Македонию стать 30-м членом. Генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии сразу после завершения процесса переименования страны.

Теги:   Македония Греция Госдеп США НАТО

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