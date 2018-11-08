В Госдепе назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма

США готовы инициировать процедуру исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма при выполнении им ряда условий, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
"Соединенные Штаты готовы инициировать процесс исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, если будет сделано заключение, что все соответствующие предписанные критерии соблюдены и если Судан продвинется вперед в шести ключевых сферах, представляющих совместный интерес", - говорится в сообщении.
Как сообщается, замгоссекретаря Джон Салливан и глава МИД Судана Мухаммед Ахмед ад-Дирдири провели встречу в Вашингтоне, где обсудили запуск второго этапа двустороннего соглашения о взаимодействии между странами.
"Штаты приветствуют приверженность Судана достижению прогресса в ключевых областях. Эти ключевые области включают в себя расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, укрепление защиты прав человека, включая свободу религии и прессы, предоставление более масштабного гуманитарного доступа, прекращение внутренних боевых действий и создание более благоприятных условий для прогресса в мирном процессе в Судане, принятие мер для решения некоторых нерешенных вопросов, связанных с терроризмом, а также соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Северной Кореи", - говорится в сообщении.
U.S. welcomes #Sudan’s commitment to making progress in areas incl. expanding counterterrorism cooperation, enhancing #humanrights protections, improving humanitarian access, ceasing internal hostilities & creating more conducive environment for progress in Sudan’s peace process. pic.twitter.com/IOR4X7gmjh— Heather Nauert (@statedeptspox) 7 ноября 2018 г.
Отметим, Судан числится в американском списке стран-спонсоров терроризма, который запрещает продажу оружия и ограничивает американскую военную помощь.
20 лет назад - в 1997 году - за поддержку международного терроризма и попытки дестабилизации правительств соседних государств США ввели санкции против Судана. В 2006 году США отреагировали на межэтнический конфликт в Судане усилением санкций.
В 2017 году США приняли решение отменить экономические санкции относительно Судана.
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