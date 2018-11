В Госдепе назвали условия исключения Судана из списка спонсоров терроризма

США готовы инициировать процедуру исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма при выполнении им ряда условий, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"Соединенные Штаты готовы инициировать процесс исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, если будет сделано заключение, что все соответствующие предписанные критерии соблюдены и если Судан продвинется вперед в шести ключевых сферах, представляющих совместный интерес", - говорится в сообщении.

Как сообщается, замгоссекретаря Джон Салливан и глава МИД Судана Мухаммед Ахмед ад-Дирдири провели встречу в Вашингтоне, где обсудили запуск второго этапа двустороннего соглашения о взаимодействии между странами.

"Штаты приветствуют приверженность Судана достижению прогресса в ключевых областях. Эти ключевые области включают в себя расширение сотрудничества в области борьбы с терроризмом, укрепление защиты прав человека, включая свободу религии и прессы, предоставление более масштабного гуманитарного доступа, прекращение внутренних боевых действий и создание более благоприятных условий для прогресса в мирном процессе в Судане, принятие мер для решения некоторых нерешенных вопросов, связанных с терроризмом, а также соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Северной Кореи", - говорится в сообщении.

U.S. welcomes #Sudan’s commitment to making progress in areas incl. expanding counterterrorism cooperation, enhancing #humanrights protections, improving humanitarian access, ceasing internal hostilities & creating more conducive environment for progress in Sudan’s peace process. pic.twitter.com/IOR4X7gmjh