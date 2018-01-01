В Госдепе назвали условие сохранения ракетного договора с Россией Сегодня, 08:01 125 Цей матеріал також доступний українською Россия должна либо избавиться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их, заявили в Госдепе

В Госдепартаменте США заявили, что для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия должна либо избавиться от крылатых ракет 9М729, либо модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность в соответствии с требованиями соглашения.

Об этом сказала заместитель госсекретаря по контролю над вооружением и международной безопасности Андреа Томпсон, сообщает DW.

Она подчеркнула, что ответственность за принятие этого решения лежит на российской стороне.

"Мы не можем сделать это за них. Они должны взять инициативу на себя", - отметила Томпсон.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман, который также присутствовал на брифинге, заявил, что выход Вашингтона из договора не означает отказа от контроля над вооружением.

По его словам, США останутся приверженным ограничению вооружения.

"Однако нам нужен надежный партнер, а в России у нас его нет", - отметил Хантсман.

Смотрите также

Ранее президент США Трамп принял решение расторгнуть договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. При этом Трамп не исключил заключения с россиянами нового соглашения.

4 декабря США пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не приступит к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней.

Москва подвергла требования Вашингтона критике, заявив, что Соединенные Штаты не предоставили доказательств нарушений договора с российской стороны.