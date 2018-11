В Госдепартаменте США заявили о "безответственном и агрессивном поведении" России над Черным морем

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт обвинила Россию в "безответственном и агрессивном" поведении во время инцидента с самолетом-разведчиком ВМС США на текущей неделе.

"Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы призываем Россию прекратить свое небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - заявила она в Twitter.

Russia acted recklessly in international airspace over the #BlackSea. We call on #Russia to cease its unsafe, irresponsible, and aggressive behavior. https://t.co/u2YKqw1o2O