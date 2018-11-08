В Госдепартаменте США заявили о "безответственном и агрессивном поведении" России над Черным морем

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт обвинила Россию в "безответственном и агрессивном" поведении во время инцидента с самолетом-разведчиком ВМС США на текущей неделе.
"Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы призываем Россию прекратить свое небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - заявила она в Twitter.
Russia acted recklessly in international airspace over the #BlackSea. We call on #Russia to cease its unsafe, irresponsible, and aggressive behavior. https://t.co/u2YKqw1o2O— Heather Nauert (@statedeptspox) 8 ноября 2018 г.
Напомним, что в европейском командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 совершил непрофессиональный перехват самолета EP-3 Aries, который совершал полет в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Российский истребитель Су-27 дважды приближался к EP-3, включив во второй раз форсаж. Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности в результате первого маневра Су-27 и вибрации от второго.
В Министерстве обороны РФ заявили, что экипаж истребителя сопровождал ЕР-3Е Aries ВМС США, чтобы "не допустить нарушения границы воздушного пространства РФ с соблюдением всех необходимых мер безопасности".
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