«Дерзкое оскорбление». Президент Хорватии заявил, что Украина «не может быть ближе к ЕС», чем Черногория или Македония

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал заявления о том, что Украина является ближайшей к членству в Европейском Союзе , назвав такие утверждения «дерзким оскорблением» для стран Западных Балкан — в частности Черногории и Северной Македонии.

Об этом он заявил в понедельник, 14 июля, во время совместного выступления с президентом Болгарии Руменом Радевым, сообщает Jutarnji list.

«Мне все больше кажется, что цинизм и дерзость отдельных европейских структур являются безостановочными. Эти люди будто одержимы Украиной, будто это их способ оставаться у власти», — сказал Миланович.

Он утверждает, что «Украина — государство, находящееся в состоянии войны, без четко определенной территории, которое не способно само себя финансировать».

«Говорить, что Украина ближе к членству в ЕС, чем Черногория или Македония — это дерзкое оскорбление для этих государств. Это несправедливо и негуманно, мы разрушаем эту страну», — сказал хорватский лидер.

Президент Болгарии Румен Радев в свою очередь заявил, что приоритет для Украины из чисто геополитических соображений, без проведения необходимых реформ, «не станет позитивным сигналом для стран Западных Балкан».

9 июля европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что процесс вступления в Евросоюз — это не соревнование между странами-кандидатами, а вопрос выполнения критериев и политической воли.

По ее словам, ключевым фактором является способность каждой страны-кандидата адаптировать свое законодательство к нормам ЕС. К примеру Кас вспомнила о Северной Македонии, которая получила статус в 2005 году.

«Я хотела бы сказать, что если бы Украина должна была ждать столько же, сколько ждет Северная Македония, вы бы ждали до 2045 года, но это не так», — отметила еврокомиссар.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

27 июня президент Европейского Совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили неизменную поддержку Украины на ее пути к членству в Европейском Союзе.