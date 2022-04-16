Винят украинцев в войне. В Херсоне оккупанты раздают листовки, в которых военных и гражданских склоняют к коллаборационизму 16 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Открытка для жителей Херсон (Фото:ГУР Минобороны Украины)

Оккупанты в Херсоне пытаются убедить местное население, что преступления России в Украине совершаются во благо людей, а «вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом».



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Украинские разведчики опубликовали одну из листовок, которые распространяются в Херсоне оккупантами. В ней отмечается, что война началась из-за «западных планов» уничтожить русский и украинский народы. Саму войну называют операцией по ликвидации антинародного киевского режима. А виновными в российской агрессии называют самих украинцев и избранную ими власть: «горе, постигшее вас — результат преступной политики киевского режима».

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«Фактически такие действия российских пропагандистов являются прямым признанием того, что эта война не имеет отношения к мифической „защите Донбасса“. Ее цель — уничтожение украинской государственности и оккупация всей Украины», — говорится в сообщении ГУР МО Украины.



Отдельно в листовке говорится: «Не думайте, что это будет быстро и безболезненно». Это утверждение становится особенно актуальным, учитывая, что, согласно данным спутниковых снимков компании Planet Lab, за время оккупации на херсонском городском кладбище появились по меньшей мере 824 новых могил, отмечают украинские разведчики.



«Украинцы призывают к коллаборации с россиянами и предупреждают об опасности приближаться к военным оккупационной армии. Также в листовке (даже после разоблачения преступлений в Буче и других украинских городах) утверждается, что «российская армия не воюет с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население», — пишет разведка.



В сообщении также отмечается, что на сегодняшний день украинские и международные следователи тщательно расследуют все преступления, которые совершают оккупанты по прямым приказам российского руководства.

«Все они будут являться доказательствами для спецтрибунала как над непосредственными исполнителями, так и над властной верхушкой страны-оккупанта», — добавляют в ГУР МО Украины.



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