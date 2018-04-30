В Германии втрое увеличат компенсации родственникам погибших в теракте

Нападение на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года

Немецкое правительство планирует увеличить выплаты родственникам погибших в последствии теракта, до 30 тысяч евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на уполномоченного по делам жертв терактов Эдгара Франке.

Раньше за потерю в теракте ребенка, одного из родителей, жены или мужа правительство платило помощь в сумме 10 тысяч евро, а за потерю сестры или брата – 5 тысяч евро.

"Нападение в декабре 2016 года показало, что здесь надо многое улучшать", – говорит Франке в интервью изданию Rheinische Post.

Правительственный уполномоченный по делам жертв терактов отметил, что денежной компенсации, которую выплачивают на данный момент членам семей погибших, недостаточно. Он также считает, что члены семей погибших туристов, которые не были гражданами Европейского союза, также должны в будущем получать аналогичную помощь.

К такому решению правительство побуждает развитие событий после нападения на рождественской ярмарке в Берлине в декабря 2016 года.

После теракта в Берлине пострадавшие и родственники жертв жаловались на скромную помощь от государства, а также обвиняли федеральное правительство в бездействие по предотвращению нападения.

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