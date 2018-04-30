В Германии втрое увеличат компенсации родственникам погибших в теракте

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Нападение на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года

Нападение на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016 года

Немецкое правительство планирует увеличить выплаты родственникам погибших в последствии теракта, до 30 тысяч евро. Об этом сообщает DW со ссылкой на уполномоченного по делам жертв терактов Эдгара Франке.

Раньше за потерю в теракте ребенка, одного из родителей, жены или мужа правительство платило помощь в сумме 10 тысяч евро, а за потерю сестры или брата – 5 тысяч евро.

"Нападение в декабре 2016 года показало, что здесь надо многое улучшать", – говорит Франке в интервью изданию Rheinische Post.

Правительственный уполномоченный по делам жертв терактов отметил, что денежной компенсации, которую выплачивают на данный момент членам семей погибших, недостаточно. Он также считает, что члены семей погибших туристов, которые не были гражданами Европейского союза, также должны в будущем получать аналогичную помощь.

К такому решению правительство побуждает развитие событий после нападения на рождественской ярмарке в Берлине в декабря 2016 года.

После теракта в Берлине пострадавшие и родственники жертв жаловались на скромную помощь от государства, а также обвиняли федеральное правительство в бездействие по предотвращению нападения.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове