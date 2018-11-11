В Германии среди военных назревал заговор с целью убийства политиков

В Германии группа вооруженных военных планировала убийства немецких политиков. Об этом сообщает Focus со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что группировка обсуждала убийство главы фракции Левые в бундестаге Дитмар Барч, главы МИД Германии Хайко Мааса, лидера партии Зеленые Клаудии Рот и бывшего президента Йоахима Гаук.
Также сообщается, что у членов группы были секретные запасы оружия и топлива.
По данным издания, сообщником членов группировки оказался 42-летний сотрудник военной контрразведки, который предупреждал группу об обысках и рассказывал о ходе расследования.
Мужчине уже предъявили обвинения. Дело рассмотрит суд Кельна.
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