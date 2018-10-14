14 октября 2018, воскресенье

В Германии рекордно снизился рейтинг партии Меркель

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

В Германии рейтинг правящего блока, возглавляемого Ангелой Меркель, который состоит из партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, упал до наиболее низкого показателя. Об этом сообщает DW со ссылкой на Bild am Sonntag.

На данный момент за консервативный блок готовы проголосовать 26% респондентов, что на один процент меньше по сравнению с предыдущей неделей. 

Второе место рейтинга теперь занимают Социал-демократическая партия Германии, которая состоит в коалиции с блоком, и Союз-90/Зеленые. Обе партии поддерживают по 17% избирателей.

Отмечается, что показатель социал-демократов остался неизменным по сравнению с прошлой неделей, а рейтинг "зеленых" вырос на один процент. Это стало лучшим показателем партии за семь лет.

Правопопулистская партия Альтернатива для Германии потеряла один процент, и на данный момент ее поддерживают 15% респондентов.

Рейтинг Левой партии вырос до 11% – на один процентный пункт. Показатель Свободной демократической партии (СвДП) остался неизменным и составил 9%.

Остальные партии получили в целом около 5% голосов респондентов.

Отмечается, что опрос проводился 4-10 октября, в нем приняло участие 1899 человек.

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