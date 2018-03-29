В Германии раскритиковали Австрию за отказ выслать российских дипломатов

Немецкие политики раскритиковали отказ Австрии выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Британии бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Как заявил в интервью газете Bild член Христианско-демократического союза (ХДС), депутат Европарламента Эльмар Брок, все страны Европейского Союза должны действовать сообща, передает DW.

"То, что Австрия настаивает на нейтралитете, - абсурдно, в конечном счете речь идет о солидарности со страной ЕС, в которой, очевидно, по приказу России совершена попытка отравления", - отметил Брок.

Еще один депутат Европейского парламента, член ХДС Дэвид Макаллистер подчеркнул, что все государства Евросоюза, включая Австрию, должны продемонстрировать полную солидарность с Великобританией.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля 26 стран объявили о высылке российских дипломатов.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

От этой меры отказались девять государств ЕС: Австрия, Люксембург, Греция, Болгария, Словения, Словакия, Кипр, Мальта и Португалия.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил свое решение статусом "нейтральной страны" и желанием быть тем, кто "строит мосты между Востоком и Западом".