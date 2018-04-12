В Германии призвали Трампа отказаться от поспешного удара по Сирии

Политики в Германии призывают Трампа согласовывать свои действия с союзниками

В Германии политики призвали президента США Дональда Трампа не принимать поспешное решение об ответном ударе в Сирии, а дождаться результатов расследования химической атаки в городе Дума.

В частности, представитель партии "зеленых" Юрген Триттин в интервью dpa призвал немецкие власти официально выступить против военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе, сообщает DW.

Триттин сравнил нынешнюю ситуацию с войной в Ираке в 2003 году, когда Вашингтон начал операцию, предполагая наличие у иракского президента Саддама Хусейна оружия массового уничтожения, но впоследствии подобные вооружения найдены не были.

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что не видит четкой стратегии Вашингтона по Сирии.

"Встает вопрос о том, существует ли единая точка зрения в администрации господина Трампа", - заявил он в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам лидера немецких либералов, можно только надеяться, что угрозы американского президента являются "своего рода тактикой ведения переговоров", которая заключается в "давлении на других с помощью подчас иррациональных и безответственных твитов". Военный удар не разрядит ситуацию в Сирии, а лишь еще более накалит ее, подчеркнул Линднер.

Заместитель фракции СвДП Александер Ламбсдорфф отметил, что высказывания Трампа в адрес России вызывают большую тревогу.

"Поразительно, какую недостаточную серьезность демонстрирует американский президент, являющийся главнокомандующим сильнейшей армией мира", - заявил он газете Rheinische Post.

Вместе с тем заявления Трампа следует принимать всерьез, подчеркнул Ламбсдорфф. "Надеюсь, что военные с обеих сторон находятся в диалоге и не допустят прямой конфронтации США и России", - добавил он.

Между тем координатор трансатлантического сотрудничества правительства Германии Петер Байер высказался в поддержку военного ответа США на химическую атаку в Сирии.

"Считаю правильным, что на применение химического оружия следует реагировать военным ударом", - заявил он в интервью газете Südwest Presse и ее партнерским изданиям.

Вместе с тем Дональд Трамп должен согласовывать свои действия с союзниками, считает Байер. Все решения по Сирии должны быть дальновидными, предупредил далее политик.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные", - заявил он.

Перед этим посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии, и наносить удары по источникам огня.

7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума сирийской провинции Восточная Гута погибли по меньшей мере 70 человек. В этом районе находится последний оплот сирийской оппозиции. Российские военные утверждают, что химические атаки в Сирии были "инсценированы".

Президент Трамп не исключил применения военной силы против режима Башара Асада. По словам Трампа, он намерен обсудить возможные шаги со своими военными советниками, и уже в ближайшие 24-48 часов администрация Белого дома примет "важное" решение.

По данным The New York Times, Трамп совместно с советниками рассматривает несколько вариантов ответа на применение в Сирии химического оружия, в том числе и масштабного военного удара.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия предупредила об "серьезных последствиях" в случае применения странами Запада силы в ответ на химическую атаку в Сирии.