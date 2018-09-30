В Германии правопопулисты стали второй по популярности политической силой - опрос

В Германии право-популистская партия Альтернатива для Германии обогнала Социал-демократическую партию и стала второй по популярности политической силой, приводит результаты опроса немецкое издание Bild am Sonntag.

Отмечается, что 17% респондентов проголосовали бы за Альтернатива для Германии, если бы выборы проходили завтра, в то время как социал-демократы получили бы 16% голосов.

Политический курс канцлера Германии Ангелы Меркель поддерживают 48% респондентов. Однако возглавляемый Меркель альянс поддерживают только 27%, что стало самым слабым результатом за время проведения подобных опросов.

Партия Зеленые набрала 15% голосов поддержки, а Левые и Свободная демократическая партия Германии – 11% и 10% соответственно.

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