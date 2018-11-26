В Германии под Бундестагом провели акцию протеста против российской агрессии

Перед зданием Бундестага состоялась акция протеста против агрессии России.
Об этом сообщает Укринформ.
На акцию пришли около полусотни человек, которые требовали санкций против РФ.
По мнению участников, санкции могут быть самыми разнообразными, включая отказ от строительства газопровода Северный поток — 2.
Акцию провели на фоне встречи в Берлине Нормандской четверки на уровне политических директоров.
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