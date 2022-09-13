В Харьковской области ВСУ разгромили элитную танковую армию РФ, предназначенную для обороны Москвы — Минобороны Британии 13 сентября, 09:00 В Харьковской области была разгромлена элитная 1-я гвардейская танковая армия РФ (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, часть выведенных на прошлой неделе из Харьковской области российских войск — это 1-я гвардейская танковая армия, подчиняющаяся Западному военному округу.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эта танковая армия понесла тяжелые потери на начальном этапе вторжения РФ и не была полностью переформирована до контрнаступления украинских войск в Харьковской области.

Видео дня

В британском Минобороны подчеркнули, что первая гвардейская танковая армия была одной из самых престижных в России, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО.

«Поскольку 1 ГТА и другие соединения ЗВО сильно деградировали, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал», — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны Британии сообщали, что успешное контрнаступление ВСУ будет серьезные последствия для общей операционной схемы России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.