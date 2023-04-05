Необъявленный визит. Министр обороны Литвы посетил Харьков — фото 5 апреля, 11:57 Арвидас Анушаускас и Алексей Резников (Фото:twitter.com/a_anusauskas)

Во вторник, 4 апреля министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в рамках поездки в Украину посетил Харьков.

Об этом говорится в сообщении министра в Twitter.

«Харьков. Насыщенные встречи, разговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, начальником Харьковского гарнизона бригадным генералом Сергеем Мельником, главой Харьковской военной администрации Олегом Синегубовым и городским головой Игорем Тереховым», - говорится в сообщении.

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Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Резников заявил, что они с литовским коллегой побывали в самом Харькове и его пригородах.

«Второй крупнейший город Украины расположен всего в 40 км от границы с террористическим государством. Живет под обстрелами. С такими друзьями как Литва мы восстановим мир и отстроим наши города», — написал он в Twitter.