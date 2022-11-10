«Старый способ подхода». Ради переговоров с Украиной Россия пытается давить на международное сообщество — ГУР 10 ноября, 14:16 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/www.facebook.com/UkraineMediaCenter)

Ради переговоров с Украиной страна-агрессор Россия пытается давить на международное сообщество, заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

Комментируя обвинения агрессора в планах Украины применить «грязную бомбу», Скибицкий заявил, что «это подготовлена на высоком уровне информационная кампания, которая очень тревожна».

Видео дня

«Это напоминает мне позицию России относительно применения химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советское время производили плутоний для военных нужд», — сазал он изданию La Repubblica.

По его словам, цель этой кампании — давить на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры.

«Это их старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия», — сказал он.

По данным СМИ, иностранные партнеры не уговаривают украинские власти начать переговоры со страной-агрессором Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.