Удары по критической инфраструктуре: Путин хочет погрузить в темную и холодную зиму Украину и всю Европу — ГУР 13 сентября, 15:33 ТЭЦ в Харькове после атаки России (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Спикер ГУР Андрей Юсов, комментируя обстрелы страной-агрессором РФ энергетической инфраструктуры Украины, заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет погрузить в темную и холодную зиму Украину и всю Европу.

По его словам, у врага есть силы и средства совершать удары.

«Это однозначное нарушение правил и норм ведения войны, это нарушение гуманитарного права. Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу», — сказал он.

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Юсов добавил, что последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины — это планомерные действия агрессора и вполне возможно представить и другие сценарии.

«Украина со своей стороны к этому готовится. Но это также вызов всему миру, насколько активно нужно помогать Украине в вопросах обеспечения противовоздушной обороны, противоракетной обороны и насколько активно нужно давить режим Путина и блокировать все возможности подобного террора», — сказал он.

На фоне успеха защитников Украины и их быстрого продвижения в Харьковской области вечером 11 сентября войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове — одной из крупнейших в Украине ТЭЦ. Погибли два работника, оба — сотрудники компании Укрэнерго.



В ряде регионов Украины исчез свет. Были частично обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины было обесточено 40 подстанций и сотни тысяч домохозяйств.

В результате ударов оккупантов по Харькову днем 12 сентября в городе пропал свет и водоснабжение, полностью останавливались поезда метро и прекратил движение электротранспорт.

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