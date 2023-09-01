Путин и его режим боятся затяжной войны — ГУР 1 сентября, 13:44 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что российский диктатор Владимир Путин и его режим боятся длительной войны.

Отвечая на вопрос, сколько еще сможет воевать Путин и где для него «точка невозврата», Юсов сказал:

«Мне кажется, что для него (Путина — ред.) точка невозврата и „красные линии“ уже давно прошли. И это понимают многие представители его режима, так называемых бизнес-элит…Стратегический тупик, стратегический проигрыш», — сказал он в эфире Freedom в пятницу, 1 сентября.

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По его словам, Россия не достигла ни одной из целей этой войны и «в Кремле это прекрасно понимают».

Юсов подчеркнул, что несмотря на то, что кремлевская пропаганда заявляет о том, что РФ может и готова воевать годами, на внутреннюю аудиторию такого посыла нет.

«То есть говорят постоянно, что все происходит по плану, что есть зарплаты, пенсии, а война — где-то там, далеко. Вот это два разных ключевых сообщения, месседжи на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. И это значит, что на самом деле Путин и его режим боятся долгой войны», — сказал он.

Представитель ГУР добавил, что иначе риторика внутри РФ «была бы совершенно иной».