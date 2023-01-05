Готовят провокации. РФ могла разместить ядерное оружие в Беларуси и в оккупированном Крыму — ГУР 5 января, 08:48 Путин в оккупированном Крыму (Фото:Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS)

Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и Белоруссии. Российский диктатор Владимир Путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.

Об этом сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freeдом.

По его словам, применение ядерного оружия или с территории захваченного Крыма, или из Беларуси станет последним шагом для действующего в РФ режима и самой России.

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«Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны России, мы должны понимать, что эта угроза только приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет», — сказал Юсов.

По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.

7 декабря российский диктатор Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке в сентябре 2022 года заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». Однако глава ГУР Кирилл Буданов высказывал мнение, что в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.