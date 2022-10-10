«Путин пытается дожимать». Лукашенко пока не принял окончательное решение о полноценном участии Беларуси в войне против Украины — ГУР 10 октября, 16:46 Диктатор Лукашенко (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко пока не принял окончательное решение о полноценном участии Беларуси в войне против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня мы не можем говорить о том, что окончательное решение Лукашенко принято. И на сегодняшний день, по обобщенной информации от различных источников, практических действий по возможной подготовке и проведению в стране, в частности, дополнительных мобилизационных мероприятий не наблюдается», — сказал он.

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По его словам, активность сухопутного компонента вдоль границы с Украиной по состоянию на данный момент — в повседневных границах, без резких изменений.

«То есть мы можем говорить и утверждать, что Путин пытается дожимать Лукашенко относительно полноценного участия в войне против Украины, но мы видим, какую помощь режим Лукашенко оказывает Путину в этом — это и воздушное пространство, и многие другие присутствующие моменты и, в том числе, поставки боеприпасов и вооружения, о чем ранее сообщалось. Но по поводу полноценного участия в наземной операции сегодня мы не можем этого утверждать», — сказал он.

Юсов добавил, что если такое решение будет принято и подготовка будет проводиться, Украина будет об этом знать и соответствующим образом реагировать как на один из возможных сценариев.

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.



4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».