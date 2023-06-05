В ГУР прокомментировали, расследование Бельгии об использовании ее винтовок в ходе рейда в России 5 июня, 15:07 Члены Русского добровольческого корпуса (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Комментируя расследование Брюсселя по возможному использованию бельгийского оружия российскими добровольцами на территории РФ, в Главном управлении разведки МО Украины заявили, что эти подразделения действуют автономно и вопросы надо задавать непосредственно им.



Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил Суспільному.

«Насколько известно, то они уже давали комментарии по этому поводу. В частности, относительно затрофеенного/перетрофеенного оружия техники или вооружения. Что касается других вопросов, то я думаю, что Министерство обороны прокомментирует должным образом», — сказал он.

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5 июня премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что министерство обороны и разведка страны начали расследование относительно данных о том, что бойцы Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса во время рейдов в Белгородскую область использовали предоставленные Украине бельгийские винтовки. Он пообещал обратиться к Киеву за разъяснениями.

До этого СМИ написали, что российские добровольцы использовали на территории РФ тактические машины, предоставленные Украине США и Польшей, и имели с собой винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.

Ранее в ГУР говорили, что российские добровольцы во время рейда в Белгородской области использовали технику, отбитую у оккупантов РФ.

