«Драматический детектив». После передачи российской стороной украинских военнопленных в Венгрию, их не освободили — ГУР 20 июня, 13:43 Андрей Юсов (Фото:suspilne.media)

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что после передачи российской стороной украинских военнопленных в Венгрию, их не освободили.

«Есть информация, в частности от родственников нескольких пленных, что на самом деле они не были освобождены все это время. Они находились в условиях под наблюдением, контакт и связь была ограничена. Связь с родными в присутствии третьих лиц, лимитированная», — сказал он в эфире Радио Свобода.

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По его словам, сейчас Украина имеет предварительный список военнопленных, которых передали Венгрии, но подтвердить их не может.

Юсов заявіл, что согласно международному праву, это должен был бы сделать Международный комитет Красного Креста. Ему, в свою очередь, информацию должно было предоставить государство-агрессор — Россия, и другое государство, которое является подписантом всех соглашений, в частности Женевской конвенции, то есть — Венгрия.

«Даже государство-агрессор официально ничего не сообщает. Минобороны РФ не подтверждало факт передачи. Имеем дело с каким-то очень странным случаем, мягко говоря. Как и во многих других случаях, когда речь идет о международном праве и государстве-агрессоре», — сказал он.

По его словам, Украина ждет официальных подтверждений, на доступ к, вероятно, 11 украинским защитникам.

«У нас есть предварительный список, впрочем полученный из разных источников, в том числе по оперативным каналам. Мы не можем называть его официальным. Есть список тех лиц, которых Венгрия запрашивала у России несколько месяцев назад — там было 13 фамилий. Есть список из, вероятно, 11, которые были переданы. То, что мы вообще обсуждаем эту ситуацию, очень обидно. Потому что событие, которое могло бы быть абсолютно положительным, превращается в какой-то драматический детектив с очень ощутимым политическим подтекстом. Прежде всего со стороны России, которая проводит ИПСО», — сказал он.

Юсов заявил, что они должны получить коммуникацию со всеми и родственники должны общаться со всеми освобожденными, но этого пока не произошло.

По его словам, украинская сторона знала о российской спецоперации по передаче украинских военнопленных Венгрии еще до официальных заявлений. Киев давал запросы о подтверждении или опровержении этой информации, но Будапешт отрицал факт этой операции.

«До того момента, пока информация не стала публичной в СМИ, потом ее не обнародовала в одностороннем порядке РПЦ и только потом представители венгерского правительства на самом деле начали достаточно разную информацию предоставлять», — сказал он.

Юсов рассказал, что сначала говорили, что они военнопленные, потом, что они — «свободные люди, что они сами обратились».

«Но мы понимаем, что это не так. Был запрос со стороны Венгрии, конкретно в отношении военнопленных. Этому есть подтверждение, в том числе документально», — сказал Юсов.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, и запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.