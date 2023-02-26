К примеру, по Белгороду. Не исключено, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ — Скибицкий 26 февраля, 12:18 Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/UkraineMediaCenter/Facebook)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, говоря о предстоящем контрнаступлении, не исключил, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

Об этом он заявил в интервью изданию Berliner Morgenpost.

«Украинская армия также под весеннее контрнаступление может ударить ракетно-артиллерийскими системами по российским аэродромам или складам. Не исключено, что мы также будем уничтожать склады оружия или военной техники на территории России, например, вокруг города Белгород», — сказал он.

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По словам Скибицкого, оттуда россияне ведут атаки на Украину, что представляет угрозу, в частности, для Харькова.

Белый дом призывает Украину не откладывать контрнаступление, чтобы закрепить свои успехи на поле боя.

14 февраля на встрече в формате Рамштайн в Брюсселе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине удержаться и продвинуться во время контрнаступления.

О том, что у украинских сил будет возможность перейти в контрнаступление весной, Остин говорил еще 20 января.

По мнению директора Национального антарктического центра и экс-командира роты батальона Айдара Евгения Дикого, серьезные наступательные действия украинской армии начнутся уже ближе к лету.