В ГУР отреагировали на угрозы России атаковать посольство США в Киеве 24 июня, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Здание посольства США в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Угрозы России атаковать посольство США в Киеве вновь делают актуальным вопрос закрытия неба над всей территорией Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.

В ГУР напомнили, что 23 июня депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве.

«Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивные системы залпового огня Himars», — добавили в пресс-центре.

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В ГУР подчеркнули, что эта угроза направлена ​​как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.

«Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной», — добавили в ведомстве.

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