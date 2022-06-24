В ГУР отреагировали на угрозы России атаковать посольство США в Киеве
Здание посольства США в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Угрозы России атаковать посольство США в Киеве вновь делают актуальным вопрос закрытия неба над всей территорией Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР в Telegram.
В ГУР напомнили, что 23 июня депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве.
«Обоснованием для такого шага, с точки зрения российского депутата, могут стать поставки Украине новейшего западного оружия. В частности, реактивные системы залпового огня Himars», — добавили в пресс-центре.
В ГУР подчеркнули, что эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, поддерживающие Украину.
«Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной», — добавили в ведомстве.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.