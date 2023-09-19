«Пока нет точки в вопросе». Украинская разведка подтвердила, что Кадыров находится в тяжелом состоянии 19 сентября, 20:16 Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Украинская разведка сейчас не владеет информацией по поводу смерти главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«По поводу (смерти — ред.) Кадырова, к сожалению, сейчас не имеем точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была, не будем подтверждать», — заявил он.

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Юсов подтвердил, что у Кадырова тяжелое состояние.

«Это сегодня то, что можно утверждать точно. Другой информации нет», — добавил он.

19 сентября в Сети начала распространяться информация о якобы смерти Кадырова. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что о смерти Кадырова сообщил российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин.

Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.

Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.