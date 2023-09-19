«Пока нет точки в вопросе». Украинская разведка подтвердила, что Кадыров находится в тяжелом состоянии
Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)
Украинская разведка сейчас не владеет информацией по поводу смерти главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
«По поводу (смерти — ред.) Кадырова, к сожалению, сейчас не имеем точки в этом вопросе, но информация о коме действительно была, не будем подтверждать», — заявил он.
Юсов подтвердил, что у Кадырова тяжелое состояние.
«Это сегодня то, что можно утверждать точно. Другой информации нет», — добавил он.
19 сентября в Сети начала распространяться информация о якобы смерти Кадырова. Некоторые Telegram-каналы сообщали, что о смерти Кадырова сообщил российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин.
Ранее в чеченских Telegram-каналах начала распространяться неподтвержденная информация о том, что Кадыров «находится в коме». Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров находится в очень тяжелом состоянии.
Чеченский оппозиционер и правозащитник Абубакар Янгулбаев, который находится в вынужденной эмиграции, написал, что Кадыров умер. Этого пока что никто не подтвердил.