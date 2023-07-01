Тела двух грузинских добровольцев, погибших за Украину, привезли в Грузию для погребения 1 июля, 14:48 Тела двух грузинских добровольцев, погибших за Украину, привезли в Грузию для погребения (Фото:Новости-Грузия)

Тела двух грузинских добровольцев, погибших в боях за Украину, привезли в Грузию, сообщает Новости-Грузия.

Оба бойца — Малхаз Квижинадзе и Джони Одишвили являются ветеранами российско-грузинской войны 2008 года.

Квижинадзе был убит на этой неделе на Луганщине.

Одишвили был получил тяжелое осколочное ранение в голову в боях под Бахмутом, врачи боролись за его жизнь, но боец погиб.

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Сообщается, что количество грузинских добровольцев, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ приближается к 50.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что «война, к сожалению — это потери» и выразил соболезнования родным погибших.

1 апреля стало известно о гибели 29-летнего Михаила Мазанашвили родом из Горийского муниципалитета.

Через два дня сообщили о гибели под Бахмутом Вахтанга Барабадзе и Давида Кучукяна.

7 апреля воюя за Украину погиб Арсен Кецбая, уроженец грузинского города Зугдиди.

Последние годы боец проживал в Украине и служил в рядах ВСУ. Обстоятельства его гибели не сообщаются.