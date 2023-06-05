В Грузии заметили кортеж машин с российскими номерами, СМИ пишут о визите «кадыровцев» 5 июня, 09:23 В Грузии заметили кортеж машин с российскими номерами (Фото:www.facebook.com/watch/TvMtavari)

В грузинских СМИ появились видеокадры кортежа машин с российскими номерами, который заметили на автомагистрали близ села Натахтари, позже в соцсетях опубликовали фотографию тех же машин, снятую в Батуми, сообщает Эхо Кавказа.

В соцсетях сообщили о визите в Грузию «кадыровцев». В частности, автомобиль с такими же номерами можно заметить на странице бизнесмена Асламбека Ахметханова в Instagram.

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Ахметханов — владелец компании Юг-нефть. В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность.

Издание Кавказский узел сообщало, что у Ахметханова есть связи с преступным миром и он чеченский авторитет по кличке «Черт».

В апреле 2020 года кремлевский ставленник в Чечне Рамзан Кадыров приехал к Ахметханову и отчитал его «за распитие спиртного в компании женщин». Ахметханов извинился в эфире государственной телекомпании.