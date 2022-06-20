«Не завидую». Премьер Грузии высказался о решении Еврокомиссии по Украине и Молдове 20 июня, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове.

Об этом сообщает NewsGeorgia.

«Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении, 20% ее территории уже потеряно и война продолжается. Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Молдова одна из первых пострадала от войны. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове», — сказал он.

Видео дня

По мнению премьера, Украине этот статус дают потому, что она находится в войне.

«Вы видели несколько дней назад, что национальные лидеры подтверждают этот факт, что это решение приняли потому, что Украина в состоянии войны и в личных разговорах со мной было сказано, что Молдова также в тяжелом положении», — добавил Гарибашвили.

17 июня глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе заявил, что Грузия не получила рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географического фактора. Там считают, что заслуживают этого больше, чем Украина и Молдова, но поздравили эти страны с положительным выводом Еврокомиссии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.