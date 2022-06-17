«Простая истина». В Грузии считают, что не получили рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географии 17 июня, 17:28 Цей матеріал також доступний українською Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

В Грузии считают, что не получили рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС из-за географического фактора. Там считают, что заслуживают этого больше, чем Украина и Молдова, но поздравили эти страны с положительным выводом Еврокомиссии.

Об этом заявил глава правящей партии Грузинская мечта Иракли Кобахидзе, сообщает Rustavi.

Он отметил, что Грузия долго ждала признания европейской перспективы, и Еврокомиссия рекомендует это сделать. Как только все условия будут выполнены, Грузия получит статус кандидата.

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«Как европейские лидеры прямо указывали нам, географическое положение также помешало Грузии получить статус кандидата. Напомним, что из-за географического фактора Грузия приняла План действий Европейской политики соседства через два года после Украины и Молдовы. Кроме того, Грузия начала переговоры о либерализации визового режима через четыре года после Украины и два года после Молдовы. Также Грузия начала переговоры о Соглашении об ассоциации через три года после Украины, однако подписала Соглашение об ассоциации с Украиной годом ранее. Надеемся, что географический фактор больше не будет основанием для задержки предоставления Грузии статуса кандидата или члена», — подчеркнул он.

Кобахидзе намекнул, что Украина и Молдова получили рекомендацию стать кандидатом на вступление в ЕС исключительно из-за вторжения России и его последствий, хотя сама Грузия сделала больше реформ.

«Повторим простую истину: по всем параметрам Грузия опережает и Украину, и Молдову — будь то демократия, верховенство закона, защита прав человека и борьба с коррупцией, торгово-экономическое сотрудничество с ЕС или совместное исполнение обязательств по Соглашению об ассоциации. Однако мы также понимаем, что Европейская комиссия и Европейский совет принимают политические решения, а не экспертные. Следовательно, в нынешней неординарной политической ситуации решение Еврокомиссии имеет свое логическое политическое объяснение», — считают в Грузии.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила.

Ожидается, что вопрос о предоставлении статуса кандидата рассмотрят президенты и премьеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 23−24 июня.

Для положительного решения необходима единогласная поддержка всех 27 государств Евросоюза.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.

9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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