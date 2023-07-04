Шокирующее состояние Саакашвили: в правящей партии Грузии назвали «оскорбительной» реакцию Зеленского 4 июля, 13:24 Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Глава правящей в Грузии партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского выразить протест послу из-за состояния экс-президента страны Михеила Саакашвили, заявил, что этот шаг «оскорбителен».

Об этом сообщает грузинский Первый канал.

По его словам, он не хочет «углубляться в эту тему», потому что «это дело касается президента страны, которая находится в состоянии войны».

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Политик добавил, что Тбилиси хочет «остаться в режиме дружбы» с властью Украины, «пусть даже в одностороннем порядке».



Кобахидзе заявил, что в целом такая позиция украинской власти — «оскорбительна» и к отправке Саакашвили в Грузию якобы «причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти».

«Оскорбительно было само по себе то, что, как признали сами наши оппоненты, к отправке Саакашвили в Грузию были причастны конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня, когда та же власть требует возвращения Саакашвили в Украину, в этом, конечно, содержатся признаки оскорбления», — утверждает он.

Дело Саакашвили — что известно

3 июля третий президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию и показал, насколько исхудал.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия убивает Саакашвили руками грузинских властей. Он поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

Михеил Саакашвили находится в заключении с момента тайного возвращения в Грузию перед местными выборами осенью 2021 года. В Грузии открыто несколько дел против Саакашвили, его приговорили к шести годам заключения.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу.