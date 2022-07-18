Несет опасность. В Грузии потребовали ввести визовый режим с Россией

18 июля, 14:29
В Грузии заявили о необходимости ввести визовый режим с Россией (Фото:InstagramFOTOGRAFIN/pixabay.com)

В Грузии заявили о необходимости ввести визовый режим с Россией (Фото:InstagramFOTOGRAFIN/pixabay.com)

В Грузии оппозиционная партия Европейские демократы потребовала введения визового режима со страной-агрессором Россией в связи с массовым въездом россиян в Грузию после начала войны.

Об этом сообщает Newsgeorgia.

«Стремительно развивающаяся миграция из России в Грузию беспокоит уже всех, кроме руководства страны. В мире есть множество примеров того, какие опасности несет резкая смена демографической картины для любых, в том числе могущественных стран», — сказал глава партии Николоз Вашакидзе.

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По его словам, правительство не пытается остановить и контролировать «процесс наплыва граждан из враждебного оккупационного государства».

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Вашакидзе заявил, что из России в Грузию прибывает активная, материально состоятельная, легко адаптирующаяся и консолидирующаяся прослойка и неизвестно, как в этот процесс рано или поздно вмешается российское правительство и его спецслужбы.

«Одной из первых и неотложных мер должно стать введение визового режима с Российской Федерацией и радикальное ограничение потока переезда в Грузию», — сказал Вашакидзе

С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территории Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

https://www.youtube.com/watch?v=DyN4ghhCo1g
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Грузия Виза Война России против Украины

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