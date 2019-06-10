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В Греции сожгли автомобиль турецкой дипломатической миссии

Сегодня, 16:14
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В Греции сожгли автомобиль турецкой дипломатической миссии - фото

danimeili/pixabay.com

В МИД Греции осудили поджог автомобиля

В понедельник, 10 июня около 5 утра в греческом городе Салоники подожгли автомобиль турецкой дипмиссии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Автомобиль сначала облили бензином, а потом подожгли.

Никто из людей не пострадал.

В Министерстве иностранных дел Греции осудили поджог автомобиля.

«Такие неприемлемы и безответственные действия (как поджог авто дипмиссии Турции — ред.) противоречат ценностям и принципам греческой политической культуры и не достигнут своей цели», — сказано в заявлении.

Атака на машину произошла на фоне высказываний со стороны турецких чиновников о суверенном праве над отдельными территориями на востоке Средиземного и Эгейского морей.

Теги:   Поджог Турция Греция

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