В Греции сожгли автомобиль турецкой дипломатической миссии Сегодня, 16:14 Цей матеріал також доступний українською danimeili/pixabay.com В МИД Греции осудили поджог автомобиля danimeili/pixabay.com

В понедельник, 10 июня около 5 утра в греческом городе Салоники подожгли автомобиль турецкой дипмиссии.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Автомобиль сначала облили бензином, а потом подожгли.

Никто из людей не пострадал.

В Министерстве иностранных дел Греции осудили поджог автомобиля.

«Такие неприемлемы и безответственные действия (как поджог авто дипмиссии Турции — ред.) противоречат ценностям и принципам греческой политической культуры и не достигнут своей цели», — сказано в заявлении.

Атака на машину произошла на фоне высказываний со стороны турецких чиновников о суверенном праве над отдельными территориями на востоке Средиземного и Эгейского морей.