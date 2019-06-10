В Греции сожгли автомобиль турецкой дипломатической миссии
В понедельник, 10 июня около 5 утра в греческом городе Салоники подожгли автомобиль турецкой дипмиссии.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Автомобиль сначала облили бензином, а потом подожгли.
Никто из людей не пострадал.
В Министерстве иностранных дел Греции осудили поджог автомобиля.
«Такие неприемлемы и безответственные действия (как поджог авто дипмиссии Турции — ред.) противоречат ценностям и принципам греческой политической культуры и не достигнут своей цели», — сказано в заявлении.
Атака на машину произошла на фоне высказываний со стороны турецких чиновников о суверенном праве над отдельными территориями на востоке Средиземного и Эгейского морей.