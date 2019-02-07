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В Греции профильный комитет парламента поддержал протокол о вступлении Македонии в НАТО

Сегодня, 22:39
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EPA

Парламент Греции проведет голосование по протоколу, который открывает путь к вступлению Македонии в НАТО

Постоянный комитет по национальной обороне и иностранным делам парламента Греции поддержал протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. 

Трансляцию заседания комитета вел телеканал Vouli.

Большинство членов комитета проголосовали за одобрение внесенного МИД Греции законопроекта Ратификация протокола к Североатлантическому договору о присоединении Республики Северная Македония.

Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проведет голосование по протоколу, который открывает путь к вступлению Северной Македонии в НАТО.

Протокол о присоединении был утвержден послами НАТО и теперь в Брюсселе определяют дату его подписания.

Таким образом, Северная Македония могла бы стать членом НАТО уже на июльском саммите, если другие союзники также ускорят процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации длится год.

Напомним,  25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии. 

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония. 

Теги:   Македония Греция

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