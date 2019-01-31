В Греции пообещали ратифицировать протокол о присоединении Македонии к НАТО в ближайшие дни Сегодня, 18:39 61 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Парламент в скором времени должен ратифицировать протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО ЕРА

Представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос заявил, что парламент страны ратифицирует протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО в ближайшие дни.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"То, что осталось - это ратификация протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО в ближайшие дни, после этого МИД направит соответствующую ноту МИД Северной Македонии, таким образом поправки в конституцию страны автоматически вступят в силу", - сказал он.

Протокол о присоединении был утвержден послами НАТО и теперь в Брюсселе определяют дату его подписания. Очевидно, что это произойдет в ближайшие дни. Затем протокол должны ратифицировать все страны Альянса.

Таким образом, Северная Македония могла бы стать членом НАТО уже на июльском саммите, если другие союзники также ускорят процедуры ратификации. Обычно процесс ратификации длится год.

Напомним, 25 января парламент Греции проголосовал за ратификацию соглашения об изменении названия Македонии.

В июне 2018 года Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.

30 сентября 2018 года жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября 2018 года парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония.

11 января парламент одобрил внесение поправок в Конституцию, предусматривающих изменение названия страны из Республики Македония на Республику Северная Македония.