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В Госдуме заявляют о возможном участии России в июньской сессии ПАСЕ

Вчера, 15:38
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В Госдуме заявляют о возможном участии России в июньской сессии ПАСЕ - фото

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ.

Его слова приводит Интерфакс.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — сказал он журналистам в субботу, 1 июня.

«Не исключаю, что по итогам заседания регламентного комитета может пройти также встреча парламентариев РФ с руководством ПАСЕ», — отметил депутат. По его словам, тон и характер дискуссий говорят о возрастающей вероятности принятия «конструктивного решения».

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«Это нужно не только России, это необходимо, прежде всего, Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года.

В настоящее время полномочия делегаций подтверждаются один раз в год на январской сессии.

«Сейчас ведутся переговоры с представителями политических групп, — сказал Слуцкий. — В частности, недавно состоялся разговор с лидером объединенных левых Тини Коксом».

Он также выразил надежду на участие РФ в выборах Генерального секретаря Совета Европы, которые состоятся 24−28 июня.

«Участие в них России важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией. Это понимают и в Москве, и, надеюсь, в Страсбурге», — сказал депутат.

Напомним, еще в апреле 2014 года ПАСЕ наложила на РФ санкции, лишив россиян права голоса. Из-за этого российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Теги:   Леонид Слуцкий Россия ПАСЕ

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