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В Госдуме заявили, что Крым не вернут в обмен на снятие санкций США

Вчера, 23:01
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irinariviera/pixabay.com

Россия не собирается отдавать Крым

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что о возвращении Крыма Украине в обмен на снятие санкций США против РФ "не может быть и речи", сообщает Радио Свобода.

Слуцкий комментировал заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна на заседании Совета безопасности ООН о том, что США сохранят санкции в отношении России до полного выполнения Москвой Минских соглашений и вывода российских войск из Донбасса и Крыма.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возвращении полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США не может быть и речи", - заявил Слуцкий.

Теги:   США Россия Крым

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