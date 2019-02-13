В Госдуме заявили, что Крым не вернут в обмен на снятие санкций США Вчера, 23:01 949 Цей матеріал також доступний українською irinariviera/pixabay.com Россия не собирается отдавать Крым irinariviera/pixabay.com

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что о возвращении Крыма Украине в обмен на снятие санкций США против РФ "не может быть и речи", сообщает Радио Свобода.

Слуцкий комментировал заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна на заседании Совета безопасности ООН о том, что США сохранят санкции в отношении России до полного выполнения Москвой Минских соглашений и вывода российских войск из Донбасса и Крыма.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возвращении полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США не может быть и речи", - заявил Слуцкий.