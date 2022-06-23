Настоящая истерика. В Госдуме РФ призвали нанести удар по посольству США в Киеве 23 июня, 21:54 Цей матеріал також доступний українською Юрий Швыткин (Фото:Юрий Швыткин / Facebook)

Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин призвал ударить по посольству США в Киеве после того, как в Украину прибыли первые ракетные артиллерийские системы повышенной мобильности HIMARS.

Об этом сообщает пропагандистское издание lenta.

Российский депутат считает, что поставки HIMARS в Украину якобы ведут мир к третьей мировой войне, а Россия должна «ударить в ответ по центру принятия решений» — посольству США. Также россиянин призвал минобороны РФ уничтожить правительственный квартал в Киеве.

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«Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары», — заявил Швыткин.

При этом он уверен, что HIMARS якобы легко можно подавить тем вооружением, что есть у РФ — ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Также депутат считает, что Смерч и Ураган способны справится с американской системой.

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину.

Великобритания уже анонсировала поставки Украине реактивных систем залпового огня M270. Решение об отправке РСЗО согласовали с США, являющимися производителями этого вооружения.

Германия пообещала передать Украине РСЗО MARS II — в ближайшее время украинские военные должны начать обучение.

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