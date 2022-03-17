«Связаны крепкими узами дружбы». В Госдуме заявили, что России следует взять курс на углубление интеграции с КНДР 17 марта, 12:00 Цей матеріал також доступний українською В России планируют развивать отношения с КНДР (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев заявил, что России стоит снять санкции с Северной Кореи, так как они могут «совместно выполнять глобальные задачи».

Об этом представитель КПРФ написал в Telegram.

«Я считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции», — написал он.



По словам Тайсаева, Россия и КНДР «с давних лет связаны крепкими узами дружбы».

«КНДР — маяк подлинного социализма для всего мира. Корейцам удалось сохранить в своей стране социализм, что, к сожалению, удалось немногим из числа государств социалистического содружества», — написал он.



На фоне того, как углубляется международная изоляция России министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что РФ опередила Иран и Северную Корею по количеству введенных против нее санкций за агрессию против Украины.

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