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В Госдуме допустили участие «депутатов» от Крыма в ПАСЕ

Вчера, 03:05
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PACE_News/Twitter

Россия возвращается в ПАСЕ, несмотря на аннексию Крыма

Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов от аннексированного Крыма.

Об этом он заявил в интервью Русской службе RFI.

«Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее», — сказал российский политик.

Украина не признает депутатов, избранных от оккупированного Крыма.

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Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.

После этого РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ и отказалась выполнять резолюции, принятые ПАСЕ после исключения за агрессию против Украины.

ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.

С тех пор представители РФ оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Госдума РФ Россия Крым ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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