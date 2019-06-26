В Госдуме допустили участие «депутатов» от Крыма в ПАСЕ
Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов от аннексированного Крыма.
Об этом он заявил в интервью Русской службе RFI.
«Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее», — сказал российский политик.
Украина не признает депутатов, избранных от оккупированного Крыма.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств.
После этого РФ официально подала заявку на участие в ПАСЕ и отказалась выполнять резолюции, принятые ПАСЕ после исключения за агрессию против Украины.
ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.
С тех пор представители РФ оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.
В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.