«Нельзя исключать». В Госдуме допустили возможность ввода войск ОДКБ на временно оккупированные территории Украины 6 июня, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картаполов допустил возможность ввода войск ОДКБ на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, такую возможность «нельзя исключать».

Чиновник заявил, что страна-агрессор «вряд ли согласится с тем», что страны НАТО якобы «попытаются под видом миротворцев туда залезть».

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Картаполов заявил, что на сегодняшний день он «не видит необходимости» в присутствии там войск ОДКБ, «и сама обстановка не позволяет».

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