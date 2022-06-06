«Нельзя исключать». В Госдуме допустили возможность ввода войск ОДКБ на временно оккупированные территории Украины

6 июня, 15:30
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по обороне Андрей Картаполов допустил возможность ввода войск ОДКБ на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

По его словам, такую возможность «нельзя исключать».

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Чиновник заявил, что страна-агрессор «вряд ли согласится с тем», что страны НАТО якобы «попытаются под видом миротворцев туда залезть».

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=pr2cn0QO-mk

Картаполов заявил, что на сегодняшний день он «не видит необходимости» в присутствии там войск ОДКБ, «и сама обстановка не позволяет».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Госдума ОДКБ Война России против Украины

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