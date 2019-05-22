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В Госдепе США заявили о возможном применении режимом Асада химического оружия в Сирии

Сегодня, 05:58
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В Госдепе США заявили о возможном применении режимом Асада химического оружия в Сирии - фото

REUTERS/Omar Sanadiki

Войска Асада могли применить химоружие в воскресенье, 19 мая

Государственный департамент США заявил, что силы режима Башара Асада могли снова применить химическое оружие в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

В Вашингтоне подозревают, что сирийское правительство применило химическое оружие во время атаки на северо-западе Сирии в воскресенье, 19 мая.

Как говорится в сообщении, предполагаемая атака с использованием хлора является частью «жестокой кампании режима», которая «нарушает режим прекращения огня, защищавший миллионы мирных жителей» в сирийской провинции Идлиб.

Вашингтон собирает дополнительную информацию об инциденте.

В Госдепе подчеркнули, что, если силы Асада используют химоружие, «Соединенные Штаты и их союзники быстро отреагируют соответствующим образом».

Теги:   Химическое оружие Сирия Башар Асад Госдеп США США

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