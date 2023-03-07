В Госдепе заявили, что война закончится провалом России, сколько бы ни продолжались бои 7 марта, 00:17 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что сколько бы ни продолжались бои в Украине, война все равно закончится стратегическим поражением РФ.



"Было четко понятно с первых часов вторжения РФ в Украину, что когда бы это ни закончилось, это завершится стратегическим провалом России", - заявил Прайс.

Он отметил, что впереди предстоят тяжелые бои и противостояния.

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«Мы четко заявляли, что впереди будут трудные дни и противостояния. И хотя в течение зимних месяцев оно несколько снизилось, бои все же продолжаются, особенно на востоке и юге», — считает Прайс.

Спикер Госдепа отметил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет добиться ни одной из своих целей в Украине.

«Украинцы продемонстрировали, что они в состоянии не только противостоять наступлению российских войск, но и вернуть территорию, которую они отобрали. Это не изменится», – заявил Прайс.