«Агрессор только один — Россия». Госдеп США ответил пропагандистам, спросившим о взрывах в Крыму и под Брянском

2 мая, 10:15
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Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Отвечая на вопросы пропагандистов РФ об «атаках» в оккупированном Крыму и Брянской области, спикер Госдепа США Ведант Патель ответил, что есть только один агрессор — Россия.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 1 мая.

Российское прокремлевское агентство РИА Новости спросило Пателя о позиции Госдепа по «последним атакам беспилотников» в Брянской области РФ на прошлой неделе и в оккупированном Севастополе 1 мая, обвинив Украину. Пропагандисты поинтересовались, не думает ли администрация Белого дома, что «такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации».

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Патель заявил, что право на ответ на «операции, которые решили провести», он оставляет за Украиной. Он подчеркнул: США продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.

«Думаю, для всех нас здесь очень, очень важно помнить: есть одна страна, которая агрессивно вторглась, — и это Россия, которая пытается захватить Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность. И что США собираются делать, так это продолжать поддержку наших украинских партнеров», — заявил спикер Госдепа.

1 мая оккупанты в Крыму пожаловались на атаку беспилотников под Евпаторией и в Севастополе. Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте возле Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

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По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, с кораблей которого обстреливают Украину.

21 апреля власти Брянской области РФ заявили, о «падении беспилотника на жилой дом».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Крым Севастополь Госдеп США Брянск Взрыв

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