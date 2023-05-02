«Агрессор только один — Россия». Госдеп США ответил пропагандистам, спросившим о взрывах в Крыму и под Брянском 2 мая, 10:15 Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

Отвечая на вопросы пропагандистов РФ об «атаках» в оккупированном Крыму и Брянской области, спикер Госдепа США Ведант Патель ответил, что есть только один агрессор — Россия.



Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 1 мая.

Российское прокремлевское агентство РИА Новости спросило Пателя о позиции Госдепа по «последним атакам беспилотников» в Брянской области РФ на прошлой неделе и в оккупированном Севастополе 1 мая, обвинив Украину. Пропагандисты поинтересовались, не думает ли администрация Белого дома, что «такого рода атаки могут привести к очередному витку эскалации».

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Патель заявил, что право на ответ на «операции, которые решили провести», он оставляет за Украиной. Он подчеркнул: США продолжат принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности.

«Думаю, для всех нас здесь очень, очень важно помнить: есть одна страна, которая агрессивно вторглась, — и это Россия, которая пытается захватить Украину, стереть ее границы, стереть ее национальную идентичность. И что США собираются делать, так это продолжать поддержку наших украинских партнеров», — заявил спикер Госдепа.

1 мая оккупанты в Крыму пожаловались на атаку беспилотников под Евпаторией и в Севастополе. Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте возле Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, взрыв на нефтебазе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью 40 тысяч тонн. Нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота страны-агрессора, с кораблей которого обстреливают Украину.

21 апреля власти Брянской области РФ заявили, о «падении беспилотника на жилой дом».