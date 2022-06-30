В Госдепе США отреагировали на признание Сирией «ЛДНР»

30 июня, 20:02
Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Государственный департамент США осудил признание Сирией так называемых "ДНР" и «ЛНР».

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он уточнил, что такие действия со стороны Сирии показывают, насколько изолированы режимы Асада и Путина.

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«Признание режимом Асада так называемых Луганской и Донецкой „народных республик“ показывает общую изоляцию режима и президента Путина», — написал он.

Прайс отметил, что широкое международное сообщество не поддерживает никаких попыток разделения суверенной территории Украины.

https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1542535860490571778

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 30 июня, объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц.

29 июня Сирия признала «независимость» террористических группировок «ДНР» и «ЛНР». 25 февраля псевдореспублики признала непризнанная Абхазия.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».

https://www.youtube.com/watch?v=VoM6wP2IUXg
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США ДНР ЛНР Российская агрессия Госдеп США ЛДНР Война России против Украины

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