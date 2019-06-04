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В Госдепе пояснили, как страница из соцсети повлияет на получение визы США

4 июня, 07:40
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В Госдепе пояснили, как страница из соцсети повлияет на получение визы США - фото

Pixelkult / pixabay.com

Если претендент предоставляет неточные или ложные ответы, в выдаче визы могут отказать

В Госдепе США подробнее рассказали о новых правилах получения американской визы, касающиеся проверки страниц заявителя в социальных сетях.

В ведомстве пояснили, что будут проверяться страницы в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit и Tumblr. Кроме этого, необходимо указать информацию о своей активности в соцсетях, популярных за пределами США, — VK или Одноклассники, сообщает Голос Америки.

Ответить на новые вопросы надо будет для большинства заявителей на американскую визу. Это касается людей, которые подают документы на туристические, студенческие, рабочие или иммиграционные визы. Дипломатов и членов официальных делегаций новые изменения не коснутся.

В анкете нужно указать данные любых соцсетей из списка, если заявитель использовал ее в течение последних пяти лет

Если же человек не имеет профилей в соцсетях, он сможет выбрать такой вариант ответа в анкете.

«Заявителям, которые никогда не пользовались социальными медиа, не будет отказано в визе из-за того, что они не указали своих данных», — заверили в Государственном департаменте.

Однако если заявитель предоставит неточные или ложные ответы, ему могут отказать в выдаче визы.

Новые правила были впервые предложены в 2018 году, но визовые анкеты на сайтах консульств обновили сейчас.

«Мы уже спрашиваем контактную информацию, историю путешествий, информацию о членах семьи и предыдущие адреса проживания всех заявителей виз. Сбор дополнительной информации усилит проверку и процесс подтверждения идентичности заявителей», — отметили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что теперь для получения визы США должна предоставляться информация об аккаунтах в социальных сетях, а также номера телефонов за последние пять лет.

Теги:   Визы Госдеп США

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